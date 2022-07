Elodie: presentato il video di Tribale su Tik Tok

Disponibile da oggi il dance video dell’ultimo singolo di Elodie “Tribale”, presentato in anteprima durante una live TikTok dal suo profilo ufficiale.

Il video

Elodie per la prima volta si cimenta con un video dance, la cui coreografia è stata realizzata per l’occasione da Gabriele Esposito, trasformando in gesto e movimento la sua “Tribale”, singolo prodotto da ITACA e scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie.

Nel video, la cui produzione è stata affidata a Borotalco.tv ed è diretto da Attilio Cusani, il linguaggio musicale si materializza diventando danza e raccontando una Elodie in costante evoluzione, sempre alla ricerca di nuove modalità di espressione.