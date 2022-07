TransPod presenta FluxJet, primo veicolo al mondo per il trasporto ad altissima velocità (1000 km/h)

La rivoluzionaria innovazione canadese migliorerà in misura drastica l’accessibilità economica e i tempi degli spostamenti per i passeggeri, riducendo l’impronta di carbonio e stimolando in misura importante la crescita economica nella regione

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–TransPod, la startup produttrice del sistema di trasporto terreste ad altissima velocità leader al mondo (la Linea TransPod) che rivoluzionerà e ridefinirà il trasporto merci e passeggeri, ha presentato FluxJet, innovazione che ridefinisce il settore trasformando il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci spostiamo.





Basato su innovazioni rivoluzionarie in termini di sistemi energetici puliti senza combustibili fossili e propulsione, FluxJet è un veicolo interamente elettrico, un ibrido tra aereo e treno. Grazie a straordinari progressi tecnologici nella trasmissione energetica senza contatto e nel nuovo campo della fisica detto flusso di vigilanza, FluxJet viaggia lungo un binario guida protetto a oltre 1000 km/h, velocità superiore a quella di un jet e pari a tre volte quella di un treno ad alta velocità.

FluxJet sarà operativo esclusivamente sulla Linea TransPod, rete con stazioni in nodi cruciali e grandi città, con partenze ad alta frequenza volta a garantire spostamenti sicuri, rapidi e a costi accessibili. Di recente TransPod ha confermato un finanziamento di 550 milioni di dollari USA e ha annunciato la prossima fase di un progetto d’infrastruttura di 18 miliardi di dollari USA per la realizzazione della Linea TransPod per collegare le città di Calgary ed Edmonton nell’Alberta, Canada. Le opere edili preliminari, compresa la valutazione degli impatti ambientali, sono già in corso. Questo progetto di importanza cruciale creerà fino a 140.000 posti di lavoro e farà crescere il PIL della regione di 19,2 miliardi di dollari tramite le opere edili. Quando la Linea TransPod sarà operativa il costo per i passeggeri sarà circa il 44 per cento inferiore rispetto a un biglietto aereo per lo stesso corridoio, con una riduzione annua delle emissioni di CO2 di 636.000 tonnellate.

“Il duro lavoro degli ultimi anni ci ha portato a questa pietra miliare, momento in cui le parole si sono tradotte in realtà. La tecnologia ha validità dimostrata e godiamo della fiducia di investitori, governi e partner per continuare a progredire lungo il cammino verso la ridefinizione dei trasporti”, ha commentato Sebastien Gendron, cofondatore e amministratore delegato di TransPod.

All’evento di inaugurazione di TransPod a Toronto è stata presentata una versione in scala ridotta di FluxJet con una dimostrazione dal vivo delle capacità di volo del veicolo.FluxJet, che pesa quasi una tonnellata, ha dato dimostrazione della propria capacità di decollare, spostarsi e atterrare all’interno del binario guida. Il filmato dell’evento e della dimostrazione è disponibile qui.

“Questa pietra miliare rappresenta un enorme passo in avanti”, ha commentato Ryan Janzen, cofondatore e direttore tecnico di TransPod. ” FluxJet è il frutto del connubio tra ricerca scientifica, sviluppo industriale e infrastrutture di grande scala per rispondere alle esigenze dei passeggeri e ridurre la dipendenza da jet ad alto consumo di combustibili fossili e autostrade”.

“TransPod trasforma in modo radicale il settore grazie all’altissima velocità, al trasporto passeggeri a emissioni zero e al trasporto merci tra le grandi città”, ha sottolineato Yung Wu, amministratore delegato di MaRS Discovery District. “È giunto il momento che i dirigenti politici, gli investitori e gli operatori facciano scelte coraggiose, supportando la commercializzazione di innovazioni di produzione canadese quali TransPod, per essere vincenti nell’economia dell’innovazione globale, del valore di varie migliaia di miliardi di dollari”.

” FluxJet è unico nel suo genere in termini di innovazione canadese e sarà il prossimo grande progetto d’infrastrutture a essere esportato nel mondo”, ha dichiarato Janzen. “La Linea TransPod è in corso di sviluppo in via collaborativa con i nostri partner in Europa, USA e oltre, tra cui rientrano università, centri di ricerca, i settori aerospaziale, dell’architettura, ferroviario ed edile”.

La presentazione da parte di TransPod di FluxJet è stata resa possibile dal sostegno e dalla collaborazione di Building Trades of Alberta (confederazione di sindacati del settore edile dell’Alberta), i sindacati del settore edile canadese, Dassault Systèmes, DHL Express, MaRS, Ikos Consulting, REC Architecture e SADE Engineering.

Informazioni su TransPod Inc.

TransPod è una start up il cui obiettivo consiste nell’avere effetti dirompenti sul trasporto commerciale tra città importanti, in mercati sia sviluppati sia emergenti – ridefinendone aspetti importanti. È stata fondata nel 2015 con lo scopo di creare il principale sistema di trasporto con tubi al mondo (la Linea TransPod) per collegare persone, città e aziende con mezzi di trasporto ad alta velocità che siano ecologici e dai prezzi accessibili. TransPod Inc. ha sede a Toronto, Canada, con affiliate nell’Alberta, in Francia e negli Emirati Arabi Uniti. Visitare www.transpod.com per maggiori informazioni.

