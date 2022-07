Trani diventa la capitale del tango: dal 14 al 17 luglio

Per quattro giorni, da giovedì 14 a domenica 17 luglio, la capitale del tango sarà Trani. Manca solo una settimana all’inizio della nona edizione del Festival Internazionale del Tango, che nasce a Trani perché è la città che ha dato i natali agli avi di Astor Piazzolla, il padre del tango moderno.

Sarà un’edizione speciale, con oltre 600 ballerini di tango che arriveranno da tutto il mondo: Canada, California, Montecarlo, Emirati Arabi, Giappone e da ogni angolo dell’Europa. Numeri impressionanti, probabilmente anche per effetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, che hanno scatenato una sana voglia di tornare a soddisfare desideri ed emozioni. E questo è il tango, una sintesi perfetta tra incanto ed eleganza, che riesce ad affascinare anche chi non sa ballare.

Il programma

Il programma è molto intenso, quattro giornate che permettono di alternare momenti di lezioni di gruppo, in coppia ed individuali, che si terranno nelle prestigiose stanze di Palazzo San Giorgio, affacciato sul porto di Trani, a momenti di intensa condivisione durante le milonghe serali, ai piedi della maestosa Cattedrale di Trani, simbolo della città.

A dare il via al Festival la coppia più famosa ed autorevole nello scenario mondiale del tango, Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, presenti anche quest’anno in veste di direttori artistici della manifestazione, terranno lezioni differenti ogni sera prima delle milonghe, dalle ore 20 alle 21.15, imperdibili per gli appassionati tangueri.

Il programma denso di appuntamenti si apre giovedì 14 luglio con lezioni che inizieranno alle 17 e proseguiranno fino alle 21.15, per dare poi spazio alla milonga serale prevista alle 22, con l’esibizione di Vanesa Villalba con Facundo Pinero e di Giorgia Rossello con Vito Raffanelli, accompagnati dall’Orchestra Ensamble Mariposa e dal Tj El Hurracane.

Venerdì 15 luglio spazio a lezioni di tecnica femminile e maschile, ancora un imperdibile seminario con i maestri Zotto e Guspero, e l’esibizione nella milonga serale di Agustina Piaggio con Carlitos Espinoza e Isabella Fusi con Giovanni Eredia, accompagnati da Tj Supersabino e l’orchestra Ruben Peloni y Cuarteto Pichuco. Sabato 16 luglio, dopo il pomeriggio ricco di lezioni, la selezione di Tj Max Stasi accompagnerà l’attesa esibizione di Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto con l’orchestra Tango Spleen che vedrà la speciale partecipazione della cantante Sarita Schena.

Domenica il gran finale con Tj Fortuna Del Prete e l’esibizione di Marcela Guevara con Stefano Giudice e Valentina Guglielmi con Miky Padovano accompagnati dall’Orchestra Hymperion ensamble.

Il Festival ha raggiunto una tale autorevolezza da esser stato riconosciuto a tutti gli effetti tra gli eventi di punta della Regione Puglia. Il merito della crescita della manifestazione va inoltre attribuito alla qualità e quantità degli appuntamenti, imperdibili non solo per gli appassionati di tango, fattore che ha spinto tantissime persone ad acquistare interi pacchetti per partecipare a tutti i seminari e lezioni previste dalla kermesse, il che la dice lunga sui risultati portati dalla ricerca dei migliori maestri al mondo riuniti a Trani per questo festival, che porterà appositamente centinaia di turisti in Puglia.