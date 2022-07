Total Telecom: secondo David Wang, di Huawei, il 5,5G trainerà la convergenza tra il mondo fisico e quello digitale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Total Telecom riporta il punto di vista di David Wang, direttore esecutivo del consiglio di amministrazione e presidente del comitato gestionale delle infrastrutture ICT di Huawei, che ha proposto in anteprima assoluta la visione dell’era del 5.5G, secondo le previsioni destinata a trasformarsi in realtà entro il 2025, in occasione della Huawei Win-Win Innovation Week, in corso di svolgimento.

Nel suo intervento ha proposto il concetto di “passaggio complessivo verso l’era del 5.5G” e ha illustrato la direzione da seguire per lo sviluppo del settore nei prossimi 5-10 anni.

Nel comparto industriale, la digitalizzazione ha già imboccato la corsia di sorpasso. La collaborazione tra robot e umani è destinata a diventare sempre più complessa e a generare maggiori esigenze per la rete delle telecomunicazioni; il settore deve quindi rinnovarsi a livello di architettura e sistemi, per migliorare la potenza computazionale e per trovare soluzioni alle attuali difficoltà nel settore informatico, all’utilizzo ridotto delle risorse dei centri dati e alla bassa efficienza energetica.

L’era del 5.5G inoltre è caratterizzata dalla velocità elevata a 10Gbps, dai crescenti requisiti oltre la connettività di base, dalla garanzia di uno sviluppo più attento all’ambiente e sostenibile, dallo storage decuplicato, dall’efficacia decuplicata del settore informatico e dalle reti per la guida autonoma (AND, Autonomous Driving Networks) di quarto livello.

Nel suo intervento, il signor Wang ha lanciato per la prima volta il concetto di Net5.5G: “Dobbiamo proseguire nell’innovazione basata sull’IPv6 per aiutare il settore a ottenere ottimi risultati. Ecco perché abbiamo proposto Net5.5G”, ha dichiarato.

È inoltre essenziale garantire l’efficienza energetica di tutte le soluzioni e i prodotti, data la forte necessità di garantire che il settore continui a impegnarsi per la sostenibilità.

“La nostra azienda propone il concetto di sviluppo verde ‘Più bit e meno watt’, che auspica la riduzione del consumo energetico per bit e l’aumento dell’efficienza energetica delle nostre reti”, ha proseguito.

Il signor Wang ha suggerito inoltre che il settore dovrebbe collaborare per migliorare l’efficienza energetica complessiva della rete, per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente di siti e centri dati, di reti e attività, per accelerare lo sviluppo orientato all’ecologia del settore ICT.

Informazioni su Total Telecom

Total Telecom propone ogni giorno notizie online e offre la possibilità di abbonarsi per ricevere via email notizie importanti e analisi mensili. Total Telecom organizza le manifestazioni annuali World Communication Awards e Asia Communication Awards, oltre a una serie di conferenze e opportunità di networking come Submarine Networks EMEA, 5GLIVE, Connected Italy, Connected Britain, Connected Germany e il Total Telecom Congress. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.totaltele.com

