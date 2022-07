Total Telecom: la trasformazione della digitalizzazione intelligente è essenziale per migliorare il fatturato, l’efficienza e l’esperienza utente

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Total Telecom ha segnalato come la trasformazione della digitalizzazione intelligente agisca come chiave per consentire agli operatori di creare nuovo valore aziendale durante la Win-Win Innovation Week di Huawei.

Mentre la digitalizzazione e l’intelligenza hanno aperto nuovi potenziali di mercato e creato motori di crescita durante la trasformazione dei vettori, Peng Song, Presidente, Carrier BG Marketing and Solution Sales Dept., Huawei, ha spiegato come i vettori possano accelerare la trasformazione della digitalizzazione intelligente a tre strati durante il suo intervento alla Win-Win Conference.

La trasformazione digitale intelligente a tre strati comprende, come ha spiegato Peng Song, la digitalizzazione intelligente dei servizi, Operazioni e Manutenzione (O&M), e infrastruttura. Questo aiuterà i vettori a creare tre valori chiave di aumento delle entrate, miglioramento dell’esperienza e miglioramento della qualità e dell’efficienza.

“Sulla base delle pratiche di trasformazione di Huawei, dobbiamo selezionare gli scenari chiave sulla base dei punti dolenti, creare valori in un punto e gradualmente estenderlo a zone più ampie”, ha affermato Peng Song.

Ha anche menzionato che la trasformazione del marketing ha registrato tre importanti fasi. La prima è stata “cambiare la modalità lavorativa” per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza utente. La seconda fase era “cambiare il modello dei processi decisionali”, dove il passaggio dal valore del prodotto al valore del commercio del cliente è stato ottimizzato. Il terzo e ultimo passaggio è stato “rendere possibile il miglioramento delle capacità dei collaboratori”, dove le capacità interne sono state usate per abilitare il settore.

Inoltre, Huawei ha sfruttato la sua esperienza di abilitazione della trasformazione di oltre 100 operatori per presentare il modello di valutazione di Five Dimensions e Five Levels per la maturità della trasformazione digitale intelligente O&M. Allo stesso tempo, ha creato un “Digital Intelligent Transformation DigiVerse Center” globale che riassume gli scenari ad alto valore nell’attuale processo di trasformazione.

La trasformazione digitale intelligente è una transizione strutturale e sistematica che mira al valore commerciale. È un percorso che richiede un impegno continuo per migliorare la qualità e l’efficienza attraverso l’automazione e l’intelligenza e per portare servizi aziendali e personali più ricchi.

