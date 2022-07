Total Telecom: fornire ai carrier gli strumenti per ottimizzare l’efficienza energetica

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Total Telecom riferisce che Huawei, in occasione della Huawei Win-Win Innovation Week, ha rilasciato delle soluzioni di sviluppo eco-compatibile che aiuteranno i carrier a migliorare la propria efficienza energetica.

Mentre il fabbisogno energetico continua a crescere in ogni regione e settore industriale, vi è l’urgente necessità da parte dei carrier di aumentare l’efficienza energetica delle loro attività, migliorando in questo senso i prodotti e le soluzioni delle reti.

“La nostra soluzione di sviluppo orientata all’ambiente contiene 1 sistema indicatore e un’architettura a 3 livelli. Puntiamo a supportare i carrier nel miglioramento dell’efficienza energetica delle loro reti tramite le soluzioni 1 + 3 per lo sviluppo di sistemi verdi”, è stata la dichiarazione del Dr. Philip Song, direttore marketing di Carrier BG presso Huawei, intervenuto alla Win-Win Conference sul tema Sviluppo di infrastrutture ICT verdi con efficienza energetica ottimale.

Secondo il Dr. Song, Huawei dovrebbe migliorare l’efficienza energetica dei dispositivi e della generazione delle rinnovabili e, al contempo, sviluppare soluzioni che devono essere accompagnate dalla semplificazione dell’architettura di rete e dall’aumento dell’efficienza dei processi di forwarding, per massimizzare l’efficienza energetica dell’intera rete.

Huawei adotta l’approccio di una progettazione ad alto livello di integrazione per migliorare l’efficienza energetica dei dispositivi principali. Consiglia inoltre di utilizzare le rinnovabili per risolvere i problemi legati a un’unica fonte energetica. Per realizzare siti orientati all’ambiente, i carrier dovrebbero spostare esternamente tutti i dispositivi, adottare un design estremamente integrato e sfruttare al massimo le rinnovabili.

Per una maggior efficienza energetica si dovrebbe completare l’esperienza di rete con un’altra dimensione delle operazioni e della manutenzione: “Possiamo sfruttare al massimo la migrazione degli utenti verso tecnologie di accesso radio più efficienti dal punto di vista energetico, in particolare il passaggio dal 2G e 3G al 4G e 5G”, ha spiegato il Dr. Song. E non solo; è anche possibile regolare il consumo di energia tramite la gestione e l’analisi del traffico di rete.

In definitiva, Huawei ricopre un ruolo pionieristico nell’innovazione e nello sviluppo di soluzioni e strategie verdi dedicate al settore delle telecomunicazioni. Il settore TLC deve assumere una posizione dominante per aiutare i carrier a migliorare l’efficienza energetica e, al contempo, ad essere in grado di affrontare le crescenti esigenze in materia di reti.

Informazioni su Total Telecom

Total Telecom propone ogni giorno notizie online e offre la possibilità di abbonarsi per ricevere via email notizie importanti e analisi mensili. Total Telecom organizza le manifestazioni annuali World Communication Awards e Asia Communication Awards, oltre a una serie di conferenze e opportunità di networking come Submarine Networks EMEA, 5GLIVE, Connected Italy, Connected Britain, Connected Germany e il Total Telecom Congress. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.totaltele.com.

