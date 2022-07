Toscani: “Crisi governo idiota, Draghi è un altro pianeta”

(Adnkronos) – Una crisi di governo “idiota” messa in atto da “incompetenti della politica. Dei Cinque Stelle e della Lega non parliamo, sono incompetenti da tanto tempo. Ma anche Forza Italia è uguale”. Il fotografo Oliviero Toscani non esita bocciare con forza e disappunto la crisi di governo, chiusa dalle dimissioni di Mario Draghi, giudicandola “incredibile”.

E pensare che, dice all’AdnKronos, “stavamo facendo qualcosa di interessante. Chi ha prodotto tutto questo veramente è politicamente poco intelligente. Non è giudicabile quello che sono riusciti a fare. E poi ancora Berlusconi, basta non se ne può più. Ma chi è Casini? Draghi è un altro pianeta, in politica e in tutto. E’ un vero politico moderno. Siamo qui a parlare di una cosa folle e stupida. Tutto questo, poi, per fare cosa? Sono a bocca aperta”, conclude.