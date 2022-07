Tommy Hilfiger torna alla Settimana della moda di New York

Il lancio della collezione Autunno 2022 di Tommy Hilfiger immerge il pubblico in eventi di esplorazione del brand che riuniscono IRL e connettività del metaverso, in una prosecuzione della piattaforma “See Now, Buy Now”, la più ampia del settore

Le esperienze in tempo reale del brand si snodano sullo sfondo di un panorama multimediale ad alta energia che porta i partecipanti dall’evento sul lungomare di Brooklyn, al mondo dei game di Roblox, fino a nuovi concetti commerciali fisico-digitali a livello globale

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. [NYSE: PVH], annuncia il ritorno alla Settimana della moda di New York dopo tre anni di assenza, con un evento-passerella empirico che svelerà la nuova collezione Autunno 2022 “See Now, Buy Now”, con il pubblico immerso fisicamente e digitalmente nel mondo aggiornato del brand.





In programma l’11 settembre alle ore 19:00 (EDT), l’esperienza interattiva si ispira allo scenario creativo unico di New York: un epicentro di persone e culture ramificate, uno scontro tra lo-fi e hi-tech, una fusione di stile e creatività. Permeato dall’atmosfera e dalla grinta grezza della città di New York, luogo di nascita del marchio TOMMY HILFIGER, l’evento metterà in connessione le persone tramite momenti di creatività spontanea in una vetrina IRL ambientata sia nello Skyline Drive-In di Brooklyn che in una sua attivazione parallela nel metaverso.

“Quando si è trattato di decidere il luogo del lancio del nostro ritorno alla Settimana della moda, il mio cuore immediatamente ha scelto l’iconica cultura creativa di New York”, ha commentato Tommy Hilfiger. “È qui che fashion, arte, musica e intrattenimento si fondevano quando ho iniziato a lavorare nel settore. Ed è tuttora questo approccio che oggi mi ispira a impegnarmi con le sue comunità futuristiche per realizzare nuove esperienze creative. Questa stagione è totalmente imperniata sulla collisione tra le mie ispirazioni passate preferite e i nuovi concetti di eventi live e di mondi virtuali. È l’espressione perfetta di ciò che rappresentiamo, mentre rendiamo omaggio alle nostre radici con il ritorno alla NYFW”.

Innovative attivazioni multimediali del brand daranno vita alla collezione Autunno 2022 di TOMMY HILFIGER , da New York City alle capitali europee fino a Chengdu e non solo. Nuovi approcci sulla vendita al dettaglio in selezionati store TOMMY HILFIGER e iniziative con partner strategici dell’ingrosso e specializzati completeranno la vetrina fisico-digitale. Sulle passerelle e in altre ambientazioni prenderanno il via collaborazioni con talenti mondiali, per celebrare le radici di TOMMY HILFIGER, brand che ha rivoluzionato i classici del settore.

In un’anteprima assoluta per questo segmento, la passerella “See Now, Buy Now” sarà trasmessa in diretta streaming per la comunità globale di Roblox, che vanta oltre 50 milioni di utenti al giorno, accompagnata da avatar in abiti ispirati alla collezione Autunno 2022 di TOMMY HILFIGER e che assumeranno il controllo di una New York virtuale rivisitata. Ogni stile presentato sulla passerella fisica sarà acquistabile nel mondo tramite il concetto “See Now, Buy Now” di Tommy Hilfiger, comprese l’esclusiva dei prodotti digitali su Roblox. Il partenariato del brand con la piattaforma multiverso globale è iniziata nel mese di dicembre 2021 e continua ad ampliarsi con nuove fasi.

