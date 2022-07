Tennis, Berrettini mette ko Thiem in 2 set e vola in finale a Gstaad

(Adnkronos) – Matteo Berrettini vola in finale all’Atp 250 di Gstaad, per lui il primo torneo dopo il forfait per Covid a Wimbledon. L’azzurro ha regolato in due set il rivale Dominic Thiem, match chiuso 6-1 6-4. Domani la finale contro il vincente tra Ruud e Ramos-Vinolas.