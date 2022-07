TenderEasy, parte di Alpega, annuncia una collaborazione con Upply per fornire agli utenti dati intelligenti per i benchmark sui trasporti

Questa recente collaborazione tra TenderEasy e Upply migliora le funzionalità relative alle capacità RFQ di TenderEasy e aiuta i professionisti nel processo di determinazione dei prezzi dei trasporti. L’integrazione del benchmark dei costi di Upply, che attinge a 650 milioni di prezzi delle transazioni, offre ai clienti di TenderEasy una conoscenza immediata del posizionamento delle proprie tariffe sul mercato.

STOCCOLMA e PARIGI–(BUSINESS WIRE)–TenderEasy, la soluzione di Alpega sul cloud per l’approvvigionamento dei carichi, è lieta di annunciare la recente collaborazione con Upply, fornitore di benchmark basati sull’IA per i prezzi dei carichi via terra, aria e mare in tutto il mondo.

La partnership permette di comunicare in tempo reale le informazioni per i benchmark agli utenti di TenderEasy attraverso la piena integrazione dei dati di Upply nella piattaforma di TenderEasy, fornendo le informazioni necessarie per comprendere i prezzi correnti del mercato, oltre alla loro evoluzione nel tempo. In questo modo i clienti hanno la possibilità e il potere di decidere quando un’offerta è competitiva e quali passi intraprendere nelle potenziali fasi delle trattative con i trasportatori.

“Partenariati e integrazioni come questa aggiungono valore a ogni parte coinvolta nella programmazione od esecuzione di una RFQ dei carichi. In un mercato così volatile, noi di TenderEasy desideriamo garantire che gli utenti dispongano delle informazioni più aggiornate per decidere se, dove e quando presentare un’offerta”, è il commento di Johan Vagerstam, co-fondatore di TenderEasy e direttore della gestione prodotti presso Alpega.

“I partenariati negli ecosistemi digitali sono essenziali per fornire software e piattaforme di punta, e in particolare nell’attuale settore dei trasporti, dove i prezzi oscillano a cadenza settimanale ed è difficile reperire e garantirsi capacità. La nostra collaborazione con TenderEasy punta a condividere i dati di mercato e a renderli direttamente disponibili nelle soluzioni di approvvigionamento utilizzate dagli esperti della supply chain, per decisioni ottimali”, ha spiegato Thomas Larrieu, CEO di Upply.

