Tajani: “Berlusconi sempre durissimo con la Russia, non abbiamo dubbi”

(Adnkronos) – “Forza Italia è sempre coerente e lineare. Al Parlamento europeo Forza Italia è la forza che, con Fratelli d’Italia, ha votato più risoluzioni critiche nei confronti della Russia. Anche Berlusconi ha votato testi durissimi contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Non abbiamo nessun problema di collocazione, stiamo dalla parte della Nato, degli Stati Uniti, dell’Occidente senza dubbi”. Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz’ora in più.

POLITICA ESTERA – “Anche Salvini lo ha ribadito, la posizione nella politica estera non cambia. Tutto il centrodestra al governo non cambierà, siamo dalla parte della Nato, degli Stati Uniti, dell’Occidente e dell’Europa. Una scelta incontrovertibile, non cambieremo mai” ha rimarcato, aggiungendo che “Il programma del centrodestra avrà l’Europa e gli Stati Uniti fari della politica estera”. “Sia Bruxelles che Washington non devono temere un governo di centrodestra. Berlusconi è il garante? Assolutamente sì” ha detto Tajani.

TASSE – Capitolo tasse. “Noi non siamo come Letta che vuole la patrimoniale. La politica fiscale della sinistra è continuare il vecchio ritornello dell’aumento delle tasse. Su questo ci batteremo per evitare tasse su successione, patrimoniale, case. Basta tasse” ha scandito.

NOMI MINISTRI – Indicare i nomi dei ministri prima del voto? “Se tutto il centrodestra è d’accordo perché no, si possono trovare delle personalità. Berlusconi sta pensando a tanti nomi, ma non possiamo bruciare le persone. Tremonti? Non faccio valutazioni”.

VOTO IN DUE GIORNI – Secondo Tajani “votare in due giorni sarebbe più utile. C’è una campagna elettorale che si tiene per la prima volta in estate, si rientra dalle vacanze, dare la possibilità di votare anche il lunedì mattina mi pare una proposta ragionevole”.