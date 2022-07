Suzuki Jimny: interessanti novità all’orizzonte

Nel corso del prossimo autunno, la piccola fuoristrada Suzuki Jimny sarà oggetto di numerose novità. Infatti, oltre al restyling di metà carriera, è prevista anche la nuova variante a passo lungo con la carrozzeria a cinque porte.

In arrivo sul mercato europeo nel 2023, la nuova Suzuki Jimny a cinque porte sarà riconoscibile per l’interasse più ampio di circa trenta centimetri. Misurerà 385 cm in lunghezza, nonché 255 cm nel passo. L’abitacolo, invece, dovrebbe essere configurato per cinque posti.

Tra le altre novità della rinnovata Suzuki Jimny figurerà la propulsione ibrida, essenziale per proseguire la commercializzazione sul mercato europeo, senza dover ricorrere all’omologazione come autocarro. Potrebbe essere proposta con la tecnologia Mild Hybrid da 12V e il motore a benzina 1.0 Boosterjet da 110 CV, oppure con la tecnologia Mild Hybrid da 48V e il propulsore a benzina 1.4 Boosterjet da 130 CV di potenza. Tuttavia, non è esclusa la tecnologia Full Hybrid da 115 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra la motorizzazione a benzina 1.5 aspirata e l’unità elettrica dedicata.