Studiare in Australia: politiche per la ripresa post Covid

L’anno scorso, uno studente ha pagato alla Southern Cross University quasi diecimila dollari australiani per studiare informatica, nell’ipotesi reciproca che le frontiere australiane si sarebbero presto riaperte.

Ma mentre la pandemia si trascinava e l’Australia rimaneva chiusa agli stranieri, l’unica opzione era quella di studiare online.

“Mi hanno costretto a studiare virtualmente, anche se avevo detto di non volerlo fare, perché Internet nel mio villaggio è inaffidabile e dovevo svegliarmi alle 3 del mattino per seguire le lezioni”, ha detto lo studente di 21 anni.

Voglio studiare in Australia e sperimentare tutto ciò che il Paese ha da offrire, non ricevere un’istruzione scadente online. Ho richiesto il visto nove mesi fa, ma non ho ancora ricevuto risposta dall’ambasciata australiana. Quando ho chiesto aiuto all’università, mi hanno risposto che non possono fare nulla. È disgustoso il modo in cui mi hanno trattato”.

La Southern Cross University ha detto che non commenta pubblicamente i singoli studenti, ma che è responsabilità dello studente, non dell’università, soddisfare i requisiti per il visto. L’università, che ha sede nel nord del Nuovo Galles del Sud, ha anche sottolineato che la chiusura delle frontiere introdotta dal governo australiano nel marzo 2020 ha costretto gli studenti internazionali a rimanere all’estero.

Come sottolineato dagli esperti di studio all’estero di lae-edu.it, proprio riguardo gli studi in Australia “Il caso mette in evidenza una situazione difficile per le università australiane, che dipendono fortemente dalle tasse degli studenti internazionali: sebbene l’Australia sia stata aperta agli studenti internazionali e ad altri stranieri da dicembre, migliaia di persone rimangono ancora all’estero, e almeno una parte di loro probabilmente rinuncerà ad aspettare, andando a studiare altrove.”

Circa 56.000 studenti internazionali sono già arrivati in Australia per iniziare o riprendere gli studi da quando l’Australia ha riaperto i suoi confini, e altri 50.000 hanno fatto richiesta di visti per studenti. Ma numerose decine di migliaia sono ancora all’estero per una serie di motivi. Gli studenti cinesi, ad esempio, non possono lasciare il loro Paese a causa dei blocchi e delle continue chiusure delle frontiere in seguito all’impennata dei casi di COVID-19.

Solo il 58% degli studenti internazionali attualmente iscritti alle università australiane prevede di tornare nei campus quest’anno, e il 41% di questi ha intenzione di studiare altrove, secondo un recente sondaggio condotto dal fornitore di servizi di supporto agli studenti Studiosity.

Stimolate dalle politiche governative che le hanno spinte a diventare più simili a imprese private, le 39 università australiane, quasi tutte di proprietà dello Stato, hanno registrato una serie quasi ininterrotta d’iscrizioni di studenti internazionali a partire dagli anni Novanta.

Nel 2019, il 27% degli studenti all’interno del campus erano studenti internazionali, secondo il Dipartimento dell’Educazione. La quota di studenti internazionali nella scuola più quotata d’Australia, l’Università di Melbourne, ha raggiunto il 40%. All’Università di Sydney, la percentuale ha raggiunto il 42%.

Le entrate derivanti dagli studenti internazionali sono aumentate da 25 miliardi di dollari australiani (18,5 miliardi di dollari) nel 2009 a poco meno di 37 miliardi di dollari australiani (27,4 miliardi di dollari) nel 2019, contribuendo a rendere l’istruzione superiore la terza esportazione più grande dell’Australia, dopo il minerale di ferro e il carbone, secondo l’Australian Bureau of Statistics.

Il COVID-19, che ha colpito l’Australia solo poche settimane prima dell’inizio dell’anno didattico 2020, ha rafforzato la tesi del contrario.

Tutti gli studenti internazionali che erano tornati a casa per la pausa estiva non sono potuti tornare. Le iscrizioni di studenti internazionali sono diminuite del 7% quell’anno rispetto al 2019 e sono diminuite di un altro 17% l’anno scorso – mentre il numero di studenti che hanno fatto domanda per studiare nelle università australiane è diminuito di oltre la metà tra marzo e ottobre dell’anno scorso, secondo Adventus, un mercato di reclutamento di studenti internazionali.