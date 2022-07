Spezia, Gotti è il nuovo allenatore

(Adnkronos) – Luca Gotti è il nuovo allenatore dello Spezia. Lo annuncia il club ligure con una nota sul proprio sito ufficiale. “Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore delle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Mister Gotti per tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l’Università degli Studi di Milano”.