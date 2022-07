Sostenibilità, Cattaneo: “Alleanza istituzioni-imprese decisiva per transizione”

(Adnkronos) –

La Fondazione Evolve di Maire Tecnimont ha lanciato l’ingegneria umanistica e la sfida dell’economia circolare. In un contesto attuale come quello che stiamo vivendo è imprescindibile essere sostenibili. Inaugurata a fine 2021, la Fondazione ha lo scopo di accompagnare la formazione degli “ingegneri umanisti” fornendo soluzioni tecnologiche di eccellenza ispirate ai progressi tecnologici e dell’intelligenza artificiale e in grado di interpretare i bisogni sociali, etici e ambientali nell’era della transizione energetica e di digitalizzazione.

“L’alleanza tra le istituzioni e le imprese che hanno questa forza innovativa è la strada per mettere a terra la transizione di cui abbiamo bisogno. Proprio quest’ultima, insieme alla circolarità richiedono un’adeguata antropologia che porta nuovamente a chiedersi il ‘per chi’ viene fatta un’azione, un impianto, un prodotto – ha spiegato Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, in occasione della tappa milanese di ‘Second Life: tutto torna’ nello spazio del Gruppo Maire Tecnimont – Con la nostra presenza, ovvero quella della Regione, rendiamo omaggio ad una grande realtà imprenditoriale del territorio lombardo come Maire Tecnimont che ha concretamente dimostrato, attraverso le tecnologie innovative, come si possa costruire il percorso verso l’economia circolare inventando qualcosa che prima non c’era e aiutando a recuperare, con modalità diverse dal solito e tradizionali, quella parte di rifiuti in una prospettiva di fornire nuovi combustibili. Questo è un esempio perfetto di economia circolare. L’ingegno non può essere fine a se stesso ma deve sempre avere come orizzonte il ‘ben-essere’ dell’uomo e del creato che ad esso è stato affidato”.

“La Regione Lombardia deve essere la locomotiva di un modello sostenibile e di un futuro di sviluppo. Vogliamo essere tra i primi a percorrere questa curva della storia che ci porterà verso la transizione energetica alle fonti rinnovabili, l’economia circolare dell’uso di materia e la decarbonizzazione”, ha concluso.