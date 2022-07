SNAI – F1: GP d’Austria, solito duello Verstappen-Leclerc

(Adnkronos) – Sul circuito di Spielberg, la Ferrari punta a un altro risultato di prestigio dopo quello in Gran Bretagna: l’olandese della Red Bull resta il favorito numero uno a 1,90, seguito dal monegasco (3,00), che invece ha la quota più bassa nella gara sprint (2,25). Carlos, però, si avvicina

Milano, 7 luglio 2022 – Il Gp di Gran Bretagna ha risvegliato la Ferrari, con la vittoria di Carlos Sainz. La Rossa

cerca ora continuità in Austria, dove domenica dovrà affrontare la Red Bull “in trasferta” sul circuito di

Spielberg, che porta il nome del team che sta dominando il Mondiale. Il settimo posto di Silverstone ha comunque lasciato invariate le quote Snai sul favorito per il GP d’Austria: davanti a tutti c’è sempre Max Verstappen (che ha vinto tre delle ultime quattro edizioni) a 1,90, con Charles Leclerc a 3,00. L’effetto più visibile della vittoria di Sainz in Gran Bretagna è l’abbassamento della quota per un’altra vittoria della Ferrari di Carlos, ora a 7,50, con Perez a 10.



Sprint Race, il favorito è Leclerc – Come accaduto a Imola – e come accadrà ancora a Interlagos –, in Austria ci sarà anche la gara F1 Sprint, un mini Gran Premio sulla distanza di 100 chilometri, con i primi otto a punti

e la classifica finale che definirà la griglia di partenza della gara di domenica. Leclerc, nella Sprint, a 2,25 è davanti anche a Verstappen a 2,50, con Sainz a 7,50.



Qualifiche e libere – Almeno nelle quote, c’è fiducia in Leclerc sia per le prove libere che per le qualifiche. Nelle prime libere, Charles è a 2,25 con Verstappen a 2,75 e la coppia formata da Perez e Sainz a 6,50; nelle qualifiche, invece, Leclerc è a 2,00 con Verstappen a 2,50 e la coppia Perez-Sainz a 10.

Antepost Mondiale – Il successo di Sainz a Silverstone non ha modificato le quote antepost per il titolo mondiale: Verstappen resta sempre il favorito numero uno a 1,25, con Leclerc a 4,00 unico capace di tenere testa all’olandese. Perez staccatissimo a 25, con Russell, Hamilton e Sainz a 33.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it



Cell: 348.4963434