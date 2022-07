Smartphone e giochi: ecco come le app hanno rivoluzionato il divertimento online

C’era una volta lo smartphone che serviva solo per ricevere chiamate, messaggi, inviare mail o consultare internet. Oggi, questo dispositivo mobile è diventato un prezioso alleato in ogni momento della giornata, sia nella vita privata che lavorativa. Attraverso le app scaricabili per dispositivi Android, iOS e Windows, è possibile accedere ad un numero pressoché infinito di prodotti e servizi. Tra le app che popolano gli schermi ad alta risoluzione degli smartphone di ultima generazione, quelle dedicate ai giochi sono non solo una presenza costante, ma, come rivelano i recenti dati relativi a questo settore, in costante crescita.

Le app di giochi più scaricate

Oltre a garantire ore di divertimento e crescenti livelli di coinvolgimento, moltissime app di successo sono gratuite, salvo poi richiedere di procedere a successivi acquisti per ottenere eventuali upgrade. In Italia, i primi posti delle classifiche sono dominate da titoli come Clash Royale, Brawl Stars e Project Makeover.

Nella top ten trova posto anche Roblox, che offre un’esperienza di gaming davvero originale. Su questa piattaforma, che ricorda Minecraft nella grafica colorata, ma dove viene accentuata e promossa l’interazione tra i giocatori, sono gli stessi utenti a poter creare i “mondi” dove navigare, portando a termine compiti e divertenti sfide. Per chi è alla ricerca di un gioco dove le dinamiche dei classici puzzle game si arricchiscono di adrenalina, Count Masters offre la possibilità di mettersi alla prova e di vincere battaglie con altri utenti.

L’ascesa dei casinò online

Grafiche accattivanti, tantissimi titoli tra cui scegliere e nuove modalità di gioco live: i casinò online hanno messo a punto app per dispositivi mobili che garantiscono momenti di vero divertimento. Cosa c’è di meglio che rilassarsi con la slot di Starcasinò girando i rulli e tentando la fortuna? Anche chi ama i classici giochi da tavolo non ha che l’imbarazzo della scelta, tra tante varianti di poker, baccarat, blackjack e roulette.

Le app permettono anche di accedere ai casinò live. Si tratta di una modalità di gioco davvero coinvolgente, attraverso la quale è possibile collegarsi in diretta con una reale sala di casinò, dove un croupier professionista dirigerà tutte le fasi delle partite.

Ciascuna app di casinò online permette di accedere a cataloghi dove sono presenti centinaia di giochi, disponibili in pochi click. Inoltre, si tratta di app sicure, che proteggono attivamente i dati e la privacy dei propri utenti, avvalendosi dei più avanzati sistemi di crittografia. Un dato, questo, che diventa fondamentale quando si devono effettuare transazioni di denaro.

Come le app ti migliorano… il CV

Oltre a garantire momenti di coinvolgente divertimento, attraverso le app è anche possibile sviluppare e consolidare alcune importanti soft skill. Non è un caso, infatti, che la voce “gamer” sia sempre più presente nella sezione del curriculum vitae dove si indicano i propri interessi personali. I videogiochi, infatti, permettono di affinare alcune capacità che possono risultare determinanti anche nel mondo del lavoro.

Gestire lo stress, saper individuare le priorità, riuscire ad esercitare il pensiero laterale con profitto: ecco solo alcune delle qualità richieste per essere vincenti sia nel mondo dei giochi online che nella vita. Il gamer esperto sa anche come prendere decisioni in modo rapido ed efficace, mantenendo un atteggiamento sempre proattivo.

Ci sono alcune app dove è necessario portare a termine un particolare compito attraverso un accurato gioco di squadra. Pensiamo, ad esempio, al celebre League of Legends, che negli ultimi anni ha accolto sulla sua piattaforma milioni di utenti. Questo fortunatissimo “multigiocatore” della Riot Games prevede la formazione di team affiatati, che dovranno portare a termine i compiti richiesti dal gioco proprio attraverso l’abile utilizzo delle caratteristiche dei personaggi controllati da ciascun partecipante.

Sviluppato dalla Innersloth nel 2017, Among Us ha invece impiegato un po’ di tempo a scalare le classifiche delle app di gioco più scaricate. Dal 2020 in poi è diventata una delle app preferite, a causa di un meccanismo di gioco tutt’altro che scontato. Ambientato in una navicella spaziale da gusto vagamente retrò e popolata da minuscoli astronauti in tuta colorata, Among Us si basa sulla ricerca di un “impostore” all’interno dell’equipaggio. È un gioco di strategia, dove i ruoli possono scambiarsi molto velocemente, e che richiede una buona dose di intuito.

Gioco e salute: alcuni consigli

Come si è visto, le app possono davvero essere una fonte inesauribile di divertimento. Come tutti i passatempi, però, è bene imparare a gestire le tempistiche e le modalità di gioco. D’altronde, anche quando si trascorrono molte ore davanti allo schermo del PC per ragioni di lavoro, è un fatto noto che bisogna programmare pause adeguate, per evitare di stancare gli occhi. Un altro fattore fondamentale è rappresentato dall’assumere una postura corretta.

Dal punto di vista del coinvolgimento emotivo, i giochi possono aiutare ad alleviare lo stress, purché si tenga sempre a mente che si tratta – appunto – di attività ludiche. Ad esempio, chi ama i casinò online può avvalersi della possibilità di fissare un tetto massimo per le sue scommesse. Si tratta di una funzionalità che permette di godersi qualche giro alle slot e magari una sfida al tavolo verde, con la consapevolezza che il proprio budget sarà sempre sotto controllo.