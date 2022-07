Skoda Kamiq: in arrivo il restyling di metà carriera

Nel corso del prossimo autunno, la Skoda Kamiq sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Proposta come Model Year 2023, la rinnovata SUV di piccole dimensioni del costruttore ceco sarà riconoscibile per lo stile in linea con l’utilitaria Fabia e la SUV elettrica Enyaq.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sarebbero previste grosse novità per la prossima Skoda Kamiq restyling. Infatti, sarà confermato il propulsore 1.0 TSI a benzina da 95 CV e 110 CV, affiancato dall’unità 1.0 TGI a metano da 90 CV di potenza.

Tuttavia, la nuova Skoda Kamiq restyling dovrebbe adottare la tecnologia Mild Hybrid da 48V, con lo specifico motore a benzina 1.5 E-Tec da 150 CV di potenza. Inoltre, potrebbe essere disponibile in questa configurazione solo in abbinamento agli allestimenti Monte Carlo e Scoutline.