Sblocca il potenziale dei Big Data!

(Adnkronos) –

Agile Lab è l’azienda italiana che dal 2014 crea valore per i propri clienti in ambienti ad alta intensità di dati, sfruttando la potenza di tecnologie altamente innovative e servizi abilitanti. L’ inserimento fra le “FT 1000 2021: the fifth annual list of Europe’s fastest-growing companies”, i traguardi nella crescita raggiunti negli ultimi anni e la collaborazione con prestigiose realtà ne sottolineano, d’ altronde, l’ eccellente authority nel settore di riferimento.

Milano, 21 luglio 2022. Nata nel 2014, Agile Lab è specializzata in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e su misura per fornire un vantaggio competitivo concreto, creando efficienza e ottimizzando tutti i processi aziendali ad alta intensità di dati.

Come dichiarano i fondatori Alberto Firpo e Paolo Platter, rispettivamente CEO e CTO di Agile Lab, l’azienda è un punto di riferimento per i propri clienti “sia italiani che stranieri, affiancandoli costantemente nella gestione e creazione di valore partendo dai dati, portando innovazione e crescita attraverso l’uso della tecnologia, l’applicazione di metodologie d’avanguardia, di solide competenze e di un approccio ‘agile’.”

Agevolare la transizione verso una cultura “data-driven”

“La denominazione del nostro brand lo sottolinea già facilmente: l’ agilità è ciò che ci contraddistingue!

Rivolgendoci principalmente ad aziende enterprise – caratterizzate da un’organizzazione complessa, che generano grandi volumi di dati e hanno la necessità di processarli in modo efficace, rapido e scalabile -, offriamo soluzioni avanzate.

I settori di riferimento sono i servizi finanziari, le utility e le telecomunicazioni, ma anche il manifatturiero, il mondo dei trasporti e della logistica.

Il nostro obiettivo? Quello di creare una cultura guidata dai dati, snellire e accelerare le attività, estrapolando valore aggiunto da un’azienda. L’ approccio innovativo e una profonda conoscenza delle più avanzate metodologie e tecnologie ci consentono di supportare i clienti con soluzioni ritagliate sulle loro reali esigenze, garantendo scalabilità, prestazioni e massima flessibilità.

Chi si affida ad Agile Lab, quindi, può semplificare la transizione verso una cultura realmente ‘data-driven’, per creare valore dai dati beneficiando di una gestione organizzata delle informazioni che ne abilita una corretta conoscenza e utilizzo, al fine di migliorare i processi decisionali a ogni livello aziendale.”

Big Data e analisi dei dati: l’innovazione a vantaggio di un del business

La potenza di tecnologie innovative quali Big Data e Analytics, Machine Learning, Edge AI, IoT, Data Streaming a bassa latenza e Domain Driven Design è senza dubbio considerevole. Ma cosa significa, nella pratica, “essere innovativi”?

“Sicuramente, analizzare il mercato in modo attento e costante e ascoltare clienti e prospect per comprendere le esigenze in costante evoluzione e, conseguentemente, operare per rispondervi al meglio.

Spesso, si associa l’innovazione ‘semplicemente’ a nuove soluzioni o servizi tecnologici, ma in realtà sono la mentalità e l’approccio generale al ‘nuovo’ a supportare in modo davvero efficace le attività di ricerca e sviluppo.

Comprendere le necessità conduce alla realizzazione di tecnologie che possano migliorare il modo di operare delle aziende, ottimizzando le attività, snellendo i processi, nonché abilitando la creazione e condivisione di valore aggiunto.

E’ proprio il nostro focus sulle strategie più efficaci nella gestione ed estrazione di valore dai dati, oltre che la naturale predisposizione verso l’evoluzione, ad esempio, che ci ha portato ad essere tra le poche aziende ad avere dato vita, nel corso degli ultimi due anni, a progetti di implementazione in ambito Data Mesh, l’ultima frontiera in materia di gestione dei dati.”

Un esempio di collaborazione e partnership di successo

Vodafone Automotive, l’azienda del gruppo Vodafone che offre servizi, prodotti e tecnologie per il mondo automotive, ha scelto Agile Lab come partner per accelerare la sua trasformazione.

Vodafone Automotive fa della gestione dei dati un elemento strategico essenziale, al servizio di una mobilità più sicura, flessibile e sostenibile.

Insieme ad Agile Lab ha realizzato una piattaforma in grado di processare in tempo reale enormi quantità di dati di telemetria e diagnostica forniti dai veicoli connessi presenti su tutto il territorio europeo e nordamericano.

Grazie a questi dati, riesce a realizzare innovativi servizi di prevenzione del rischio in ottica di sicurezza delle persone e dei veicoli, a generare indicatori sui comportamenti di guida dei clienti assicurativi ed elaborare modelli predittivi per l’ottimizzazione delle flotte commerciali in mobilità.

Come dichiara Francesco Fabrizi, CTO di Vodafone Automotive: “Il patrimonio dei dati generati dalle nostre piattaforme ha la potenzialità di creare un nuovo modo di muoverci e di viaggiare in sicurezza e flessibilità. Questa responsabilità ci impone un focus costante su integrità, agilità e affidabilità dei dati per la generazione di insight e servizi di valore per la mobilità di persone e cose”.

Una frase che sintetizza il grande valore che questo progetto riveste per l’azienda, per i suoi clienti e per l’ecosistema automotive consentendo di sfruttare appieno il potenziale dei ‘big data’ raccolti dai dispositivi.

“Leader e Campione della Crescita” degli ultimi anni e “FT 1000: the fifth annual list of Europe’s fastest-growing companies”: traguardi importanti per un futuro ancor più ricco di promesse

“Noi di Agile Lab siamo molto orgogliosi di aver tagliato questi traguardi, che testimoniano il valore del nostro impegno nell’innovazione e l’elevato livello di attenzione rivolto ai clienti.

Fortunatamente, nonostante le difficoltà del momento storico, neanche la pandemia è riuscita a ‘scalfirci’.

Abbiamo, invece, proseguito nella crescita, avendo già adottato anticipatamente un modello ‘smart’, basato sul self-management e sul lavoro da remoto. Di conseguenza, abbiamo vissuto questa accelerazione in modo proattivo e ‘agile’, senza subire alcuna interruzione o calo di attività.

Il nostro team rappresenta l’elemento cruciale degli ottimi risultati raggiunti. Tra l’ altro, a conferma dello spirito innovativo e dell’attenzione costante che rivolgiamo ai nostri dipendenti, da settembre a novembre 2021 abbiamo messo a disposizione la modalità Smart Working Plus, con la possibilità di lavorare in remoto da una località all’estero caratterizzata da un’elevata qualità della vita. Nello specifico, chi aveva aderito al progetto, ha potuto lavorare per tre mesi dall’isola di Fuerteventura.

Ecco perché collaborazione e condivisione sono elementi che contraddistinguono il nostro modello operativo.

E, ovviamente, danno i loro frutti, insieme all’ elevata esperienza, competenza, professionalità nel settore e alla costante innovazione: basti pensare che lo scorso anno abbiamo raggiunto un tasso di crescita superiore al 70% e stiamo lavorando intensamente, con l’obiettivo di superarlo ulteriormente nel 2022.

Il futuro è carico di promesse quindi: l’impegno è sempre rivolto alla creazione di valore aggiunto per i nostri clienti, attraverso una cultura, quanto più snella e agile, guidata dai dati.”

Sito Web: www.agilelab.it/



Mail: info@agilelab.it