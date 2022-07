Sardegna, annega bimbo di 6 anni: tragedia in piscina resort

(Adnkronos) – Tragedia durante le vacanze in Sardegna: un bimbo di sei anni è morto nella piscina di un resort. Ieri sera un cliente del resort Cala Luas di Cardedu (Nuoro) si è accorto che nello specchio d’acqua all’interno della struttura c’era un corpicino che galleggiava. Sono scattati subito i soccorsi del personale del resort e sul posto è arrivato anche l’elicottero dell’Areus da Olbia ma, dopo una serie di tentativi per salvare il bimbo, non c’è stato nulla da fare. Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire cosa sia accaduto perché il piccolo potrebbe aver ingerito acqua e perso i sensi oppure potrebbe aver avuto un malore. Nell’albergo sulla costa orientale dell’Ogliastra sono intervenuti anche i carabinieri di Jerzu per sentire i testimoni. Il piccolo, romano, era in vacanza con la famiglia.