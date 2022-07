Sanremo 2023, Morandi co-conduttore: “Trascinato da Amadeus”

(Adnkronos) – “Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata di Amadeus di una ventina di giorni fa. Mi ha detto ‘Sai che mi è venuta un’idea, perché non vieni anche tu, facciamo la conduzione insieme, ci inventiamo delle cose simpatiche’ e io mi sono lasciato trascinare perché amo Sanremo. Vediamo cosa succede”. Gianni Morandi ha parlato così della sua coconduzione del prossimo festival di Sanremo, durante il collegamento con ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

A Maurizio Costanzo che suggeriva “ma pensa se tu Gianni Morandi andassi in una casa a seguire Sanremo insieme a una famiglia”, Morandi ha risposto: “Questa è una bella idea, me la scrivo”. Carlotta Quadri ha aggiunto: “Sarebbe bello magari uscire da una casa davanti all’Ariston e arrivare sul palcoscenico dell’Ariston”. E Morandi ha concluso: “Guardate che questa me la segno. E’ una bellissima idea, la proporrò ad Amadeus che sicuramente la accetterà. Glielo dico”.