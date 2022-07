Russia: un’orsa salvata da una lattina

(Adnkronos) – Un orso polare che si aggirava nel nord della Russia è stato salvato dopo essersi impigliato con la lingua in una lattina di latte condensato. I residenti del remoto insediamento di Dikson hanno dato l’allarme quando l’animale, una femmina di 2 anni, è stata vista vagare vicino al villaggio. Un’équipe dello zoo di Mosca è intervenuta per rimuovere il metallo tagliente dalla bocca e curare i tagli sulla lingua. Gli esperti avvertono che gli orsi polari si rivolgono sempre più spesso alle discariche di rifiuti per riempirsi lo stomaco, mentre il loro habitat ghiacciato scompare a causa dei cambiamenti climatici.