Rugby, Irlanda fa la storia: prima vittoria in casa degli All Blacks

(Adnkronos) – Successo storico per l’Irlanda che vince per la prima volta in casa degli All Blacks. Al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, dove la Nuova Zelanda non aveva mai perso, ‘verdi’ si impongono 23-12 ‘vendicando’ il ko di una settimana fa per 42-19. Sabato prossimo a Wellington terzo e ultimo test match della serie.