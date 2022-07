Rubix riceve un investimento di 100 milioni di dollari da LDA Capital

Il gruppo di investimenti alternativi aggiunge al portafoglio l’architettura blockchain L1 verde

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Rubix Blockchain Pte Ltd (Rubix) oggi ha annunciato di avere ottenuto un investimento di 100 milioni di dollari da LDA Capital Ltd finalizzato alla crescita delle operazioni globali, al supporto per la transizione al Web3 e per l’espansione della propria comunità blockchain verde.

“Rubix modifica radicalmente le transazioni internazionali; è esattamente il tipo di impresa dirompente, che innova, con la quale desideriamo stringere una partnership”, spiega Warren P. Baker III, managing partner presso LDA Capital. “Ciò che distingue la tecnologia blockchain di Rubix è il suo criptoframework rispettoso dell’ambiente e il suo focus sull’utilizzo della tecnologia Web3 per fare fronte ad alcuni dei problemi più gravi per la società attuale. Non si tratta solo di denaro, bensì di un’autentica trasformazione nel modo in cui le transazioni online vengono processate”.

Questo investimento consentirà a Rubix di ottimizzare la crescita nello spazio Web3, espandendo le opportunità di istruzione, lo sviluppo di norme e la transizione dal Web2 al Web3 – mettendo in grado i partner di creare varie app sulla piattaforma, comprese quelle che affrontano problemi sociali e ambientali. I fondi saranno inoltre impiegati per incrementare le operazioni interne, come l’assunzione di dipendenti in tutto il mondo a sostegno dell’espansione dell’ecosistema di Rubix.

“Siamo soddisfatti di avere stretto questa partnership e lieti che LDA Capital riconosca il valore della tecnologia blockchain per costruire comunità ed espandere l’innovazione mentre il web evolve”, commenta KC Reddy, fondatore e chief architect di Rubix. “Rubix è, anzitutto e soprattutto, una community; questo investimento ci consentirà di farla crescere e di espandere la nostra tecnologia blockchain verde come una piattaforma condivisa grazie alla quale i partner possono creare un numero qualsiasi di soluzioni. La nostra architettura unica rende il Web 3 e anche il Web 5 accessibili e conseguibili per chiunque sia incline alla decentralizzazione”.

La Proofchain Rubix risolve i difetti dei tradizionali protocolli della tecnologia blockchain offrendo una catena ecologica, accessibile, affidabile ed economicamente conveniente di tutte le transazioni globali. Per processare le transazioni Rubix utilizza un’alternativa pulita rispetto al metodo Proof-of-Work (PoW), gravoso in termini di mining, o al Proof-of-Stake (PoS), inaffidabile: l’architettura “Proof-of-Pledge”, che consente di eseguire ciascuna transazione senza dover ricorrere ai processi costosi, a elevato consumo di energia, che affliggono altri sistemi.

Informazioni su Rubix Blockchain Pte Ltd: l’azienda, che ha operazioni a Singapore, in India, nel Regno Unito, negli Emirati Arabi Uniti e negli Stati Uniti. sviluppa Rubix, un protocollo di Livello 1 della tecnologia blockchain, su scala web, concepito per transazioni e trasferimento dati peer-to-peer e con commissioni nulle sulle transazioni, costi di infrastruttura minimi, alti livelli di sicurezza e privacy. Con meno di 1 kWh per transazione, Rubix offre uno dei più bassi consumi energetici rispetto a tutte le reti di elaborazione. Il software Rubix può essere scaricato gratuitamente su qualsiasi PC o macchina virtuale. La community Rubix conta oltre 12.500 validatori. https://rubix.net/

Informazioni su LDA Capital: siamo un gruppo globale di investimenti alternativi con competenza in transazioni transfrontaliere in tutto il mondo. I componenti del nostro team dedicano le loro carriere a cogliere opportunità internazionali – collettivamente hanno eseguito oltre 250 transazioni per medie imprese pubbliche e private in 43 paesi per un valore complessivo di 11 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni visitare www.ldacap.com; per richieste di informazioni inviare un’email a info@ldacap.com.

