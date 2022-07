Roma, scritte no vax su muri ambulatorio a Centocelle

(Adnkronos) – Ancora scritte no vax a Roma. “Sono gravissime le scritte rinvenute presso l’Ambulatorio di San Felice in via degli Eucalipti a Centocelle contro i medici e la scienza. Il logo è lo stesso delle scritte presso l’Istituto Spallanzani – comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Spero che questi vigliacchi vengano consegnati alla giustizia”.