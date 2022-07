Roma, incidenti stradali su Gra e Laurentina: 3 morti

(Adnkronos) – Tre morti la scorsa notte a Roma in due diversi incidenti stradali. Il primo, intorno alle 3, sul Gra all’uscita 26: una Bmw è andata a sbattere violentemente contro le barriere di sicurezza e nell’impatto hanno perso la vita due persone mentre altre tre sono state portate d’urgenza al pronto soccorso dal 118. Un’ora dopo, intorno alle 4, un’auto è andata a sbattere contro un albero in via Laurentina, all’altezza del civico 508: nell’impatto un uomo è morto. In entrambi i casi sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e forze dell’ordine.