Roma, bimbo di 2 anni e mezzo annega a Santa Severa

(Adnkronos) – Un bambino di 2 anni e mezzo è annegato nel primo pomeriggio a Santa Severa, località sul litorale nord romano. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava allo stabilimento ‘Nuova Oasi’ e sarebbe finito in acqua. Inutili i soccorsi del 118 che hanno tentato senza esito di rianimarlo. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Santa Severa per ricostruire quanto avvenuto.