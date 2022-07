Riassunto: Xceedance nomina Isabelle Clausner e Tracy Harrington Cloud, due veterane del settore, a supporto del mercato europeo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Xceedance, fornitore globale di servizi di supporto, tecnologia e dati per le operazioni strategiche delle organizzazioni assicurative, ha annunciato la nomina di due esperte del settore, Isabelle Clausner e Tracy Harrington Cloud, allo sviluppo e gestione delle interazioni aziendali con gli assicuratori della regione europea.

Isabelle Clausner, che opera da Parigi, entra a far parte di Xceedance in qualità di vicepresidente del servizio clienti per l’Europa meridionale. Grazie alla sua esperienza più che ventennale nei mercati assicurativi europei lancerà le capacità di Xceedance e supporterà le priorità strategiche degli assicuratori in Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

