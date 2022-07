Riassunto: Vuram nomina Rhys V Jones direttore generale dei servizi bancari

La società globale di servizi per l’iperautomazione ha annunciato la nomina dell’ex direttore globale della divisione Low code nelle tecnologie aziendali di HSBC a proprio direttore generale dei servizi bancari.

TAMPA, Florida, e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Rhys V Jones entrerà nei ranghi di Vuram, società globale di servizi per l’iperautomazione specializzata nell’automazione low-code delle aziende, nelle vesti di direttore globale dei servizi bancari a decorrere dal 1° luglio 2022. Rhys vanta oltre 17 anni di esperienza nell’implementazione di soluzioni per la trasformazione tecnologica su vasta scale maturata presso alcuni dei gruppi bancari più grandi al mondo. In Vuram coadiuverà la divisione Prassi di banking globali (Global Banking Practice) nelle vesti di partner e consulente di fiducia sul low code.

Professionista esperto del cambiamento, Rhys ha trascorso tutta la sua carriera implementando soluzioni di trasformazione tecnologica su vasta scala presso alcuni dei gruppi bancari più grandi al mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hari Bhagirath



Comunicazioni aziendali



haribhagirath@vuram.com