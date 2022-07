Riassunto: Vishal Bhatnagar entra a far parte di Prodapt con la carica di vicepresidente esecutivo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, azienda leader a livello mondiale nella consulenza, nella tecnologia e nei servizi gestiti per il settore della connettività, ha annunciato in data odierna l’entrata in azienda di Vishal Bhatnagar nelle vesti di vicepresidente esecutivo, che opererà da Londra.





Con oltre 26 anni di esperienza dirigenziale, Vishal ha accumulato un ampio bagaglio di conoscenze tecnico-commerciali nei settori dei servizi IT, servizi per processi aziendali (Business Process Services, BPS), prodotti e consulenza. In questo ruolo, assumerà le redini delle operazioni di ridimensionamento dell’attività europea di Prodapt concentrandosi sui clienti strategici per le telecomunicazioni e quelli operanti nell’ambito delle piattaforme connesse e software (Connected Platforms and Software, CPS), che costituisce un nuovo obiettivo di crescita per Prodapt.

Prima di entrare a far parte di Prodapt, Vishal ha ricoperto diverse posizioni di leadership presso Sutherland, HCL, CAST e Capgemini (Erstwhile Patni/iGATE).

