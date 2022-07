Riassunto: VGW, una storia tecnologica di successo, avvia un partenariato con Featurespace

Featurespace fornirà a VGW una soluzione sicura basata sul cloud; la collaborazione proteggerà i giocatori e ridurrà la frizione

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–La società tecnologica a rapida crescita VGW si allea con Featurespace per integrare sulla propria piattaforma una soluzione antifrode leader mondiale. Featurespace implementerà l’ARIC™ Risk Hub, in modalità software come servizio (SaaS) basato sul cloud, per VGW, creatore australiano di giochi online sui social leader di mercato.

La notizia fa seguito al recente annuncio della conformità SOC 2 Tipo 2 ottenuta da Featurespace, che comporta la rispondenza a cinque importanti principi di servizi di fiducia per gestire in modo affidabile i dati dei clienti: sicurezza, disponibilità, integrità delle elaborazioni, confidenzialità e riservatezza.

