Riassunto: Veza, la piattaforma per la sicurezza dei dati basata sul potere dell’autorizzazione, annuncia una partnership con Google Cloud

La nuova alleanza e integrazione di prodotto fornisce agli utenti di Google Cloud una soluzione inedita per la sicurezza dei dati incentrata su dati, identità e relazioni

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Veza, la piattaforma per la sicurezza dei dati basata sul potere dell’autorizzazione, ha annunciato quest’oggi di aver stretto una collaborazione con Google Cloud, inclusiva di un’integrazione di prodotto, per consentire agli utenti di Google Cloud di usufruire delle funzionalità della piattaforma per la sicurezza dei dati di Veza entro l’intero ecosistema multi-cloud.

Lanciata nell’aprile 2022 dopo due anni di crescita in sordina, Veza permette di capire, gestire e controllare chi può e dovrebbe intraprendere quale azione per quali dati.

