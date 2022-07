Riassunto: Universal Electronics presenta all’RDK Tech Summit i nuovi telecomandi con controllo vocale per la piattaforma RDK

BRENTFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ:UEIC), leader mondiale nelle soluzioni di controllo wireless universali per i dispositivi domotici e l’intrattenimento domestico, in occasione del 2022 RDK Tech Summit ha annunciato il rilascio di due nuovi telecomandi con controllo vocale per RDK. RDK è una delle piattaforme leader del settore dei servizi via cavo per la banda larga e la Pay TV, grazie al supporto di centinaia di aziende partner e distribuita da oltre 30 operatori.





Ad oggi, UEI ha consegnato oltre 75 milioni di telecomandi RDK ai principali operatori di tutto il mondo, rendendola leader di mercato nelle soluzioni di controllo RDK.

Nel 2017, la National Academy of Television Arts & Sciences ha assegnato a UEI un Technology & Engineering Emmy® Award per il suo contributo alla “Contextual Voice Navigation for Discovering and Interacting with TV Content”, riconoscendo il ruolo di innovatore di UEI nello sviluppo della piattaforma RDK.

Con l’introduzione di due nuovi progetti di telecomando, UEI sta ampliando la propria impronta per rendere più semplice per gli operatori della comunità RDK estendere la propria offerta con le caratteristiche che i consumatori si aspettano dai servizi di Pay TV, come il controllo vocale e il funzionamento universale delle televisioni indipendentemente dal marchio.

UEI collabora a stretto contatto con la comunità RDK per integrare il controllo universale e vocale nell’ambito dell’RDK Accelerator Program, un’iniziativa lanciata dalla comunità RDK per facilitare l’adozione della piattaforma RDK da parte degli operatori e il lancio dei prodotti.

