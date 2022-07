Riassunto: Una ricerca di CSC rivela un aumento sospetto nella registrazione dei domini nel quadro della crisi della supply chain del latte in polvere per neonati

Terze parti che registrano domini tentano di mascherare proprietà e identità, il che lascia supporre che potrebbero avere intenzioni nefaste

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–CSC, società di registrazione di domini di livello professionale e leader mondiale nella mitigazione delle minacce ai domini e al sistema dei nomi di domini (DNS), oggi ha pubblicato i dati della sua valutazione mondiale delle registrazioni di domini dal 2021, che indicano come l’84% dei domini relativi ai preparati per latte artificiale per bambini sia stato registrato da terzi. L’aumento delle registrazioni false coincide con i turbolenti problemi della filiera riscontrati quest’anno dal settore, e le caratteristiche della registrazione mostrano che questi domini sono progettati come veicoli per la potenziale esecuzione di frodi e attacchi di phishing.

