Riassunto: Un prestigioso centro medico accademico della West Coast rinnova un contratto pluriennale a sei cifre per la fornitura di servizi gestiti per la protezione della privacy e della sicurezza.

CynergisTek fornirà i suoi servizi di punta Compliance Assist Partner Program (CAPP) e Vendor Security Management (VSM) a un prestigioso centro medico accademico

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–CynergisTek, Inc. (NYSE American: CTEK), fornitore di spicco di servizi per la sicurezza informatica, la privacy, la conformità e i controlli IT che aiutano le organizzazioni operanti in settori rigorosamente regolamentati a far fronte alle minacce emergenti, alla sicurezza e alla privacy, ha annunciato l’estensione pluriennale di un contratto stipulato con un centro medico accademico della California con una capacità di più di oltre 500 posti letto. Ai sensi della collaborazione, CynergisTek fornirà a questo cliente il suo servizio di punta Compliance Assist Partner Program (CAPP).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

