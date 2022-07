Riassunto: Travelex Bank sceglie ThetaRay per il controllo delle transazioni e lo screening delle sanzioni

La soluzione AML guidata dall’AI di SONAR rileva i primi segni di reati finanziari, portando fiducia all’ecosistema dei pagamenti internazionali

NEW YORK, TEL AVIV, Israele e SAN PAOLO–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, uno dei principali fornitori di tecnologia del controllo delle transazioni basate sull’AI, oggi ha annunciato che Travelex Bank, il più grande specialista di cambio valute del Brasile, implementerà la soluzione SaaS per l’anti-riciclaggio di denaro (AML, anti-money laundering) SONAR di ThetaRay per il controllo delle transazioni nazionali e internazionali, oltre allo screening delle sanzioni in tempo reale per i suoi pagamenti internazionali.





Travelex Bank è uno dei principali fornitori specializzati di valuta estera al mondo, con al suo attivo un’ampia gamma di prodotti per trasferimenti internazionali di denaro, compresi pagamenti import/export, rimesse e pagamenti di massa.

