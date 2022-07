Riassunto: Toshiba Materials effettua un investimento importante per aumentare la capacità di produzione delle sfere in nitruro di silicio

YOKOHAMA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Toshiba Materials Co., Ltd. (Presidente: Katsuaki Aoki) ha annunciato oggi un importante investimento in un nuovo impianto di produzione di sfere in nitruro di silicio nella stessa ubicazione della sede centrale di Yokohama, in Giappone. Il progetto ha un budget di oltre 5 miliardi di yen (circa 38 milioni di dollari USA) e l’inizio della produzione è previsto per novembre 2023. L’investimento consentirà di aumentare la capacità del 50% rispetto all’esercizio 2021.





I continui progressi nell’elettrificazione degli autoveicoli richiedono soluzioni che vanno oltre un aumento della capacità delle batterie e una riduzione dei tempi di ricarica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte dei media:

K.Tanaka, E.Sugizaki



Gruppo Intelligence commerciale e comunicazioni aziendali



Divisione Pianificazione strategica



Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation



Tel.: +81-44-548-2122



E-mail: tdsc-publicrelations@ml.toshiba.co.jp

Sito web: https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/