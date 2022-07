Riassunto: TOKEN2049, il più grande evento Web3 in Asia, raggiunge il traguardo di 200 promotori e annuncia nuovi oratori di spicco

Il debutto della conferenza a Singapore promette di essere l’edizione più grande e la prima grande conferenza di criptovalute in presenza nella regione

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–TOKEN2049, la prestigiosa conferenza di criptovalute in Asia, ha annunciato una nuova serie di sponsor e relatori per la sua prossima edizione di Singapore, che si svolgerà dal 28 to 29 settembre p.v. Quest’anno segna il debutto della conferenza a Singapore, dando il via una settimana entusiasmante di attività mentre alcuni dei progetti più pionieristici al mondo si riuniranno in quella che sarà il primo grande evento in persona del settore delle criptovalute in Asia prima dell’attesissimo weekend del Gran Premio di Formula 1 2022 di Singapore.

