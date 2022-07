Riassunto: Tigo Energy accoglie Bill Roeschlein quale nuovo direttore finanziario

La società continua a investire nella crescita in vista della sua prossima fase di sviluppo

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., prestigioso fornitore di soluzioni con tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) per il settore dell’energia solare, ha annunciato oggi l’ingresso nei suoi ranghi di Bill Roeschlein quale nuovo direttore finanziario. Nel suo nuovo ruolo, il sig. Roeschlein coadiuverà i team finanziario e legale di Tigo. Si concentrerà sulla creazione di un’organizzazione finanziaria di prim’ordine nel settore dell’energia rinnovabile, unitamente a processi e procedure atti ad agevolare la crescita di Tigo in vista del passaggio alla sua prossima fase di sviluppo finanziario.

“Bill è esattamente il tipo di dirigente finanziario di cui Tigo ha bisogno”, ha dichiarato Zvi Alon, presidente e amministratore delegato di Tigo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

