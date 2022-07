Riassunto: The LYCRA Company accelera la trasformazione digitale mediante la collaborazione con Browzwear

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e di fibre innovative e sostenibili, pensate per i settori dei capi di abbigliamento e della cura personale, oggi ha annunciato una collaborazione con Browzwear che offrirà agli stilisti che utilizzano VStitcher e Lotta, le prime piattaforme per il design della moda in 3D, la capacità di sviluppare rapidamente e facilmente prodotti che contengono tessuti con fibre di LYCRA®, LYCRA® T400® e COOLMAX®.





La collaborazione con Browzwear è l’ultimo elemento di una sfaccettata trasformazione digitale avviata l’anno scorso da The LYCRA Company con il lancio del portale clienti LYCRA ONE™, un mercato online che connette virtualmente marchi, rivenditori e fabbricanti di vestiario a un network globale di impianti di tessitura.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

