Riassunto: The Japan Sanitary Equipment Industry Association: in Giappone raggiunta la quota di 100 milioni di spedizioni di sedili per toilette con vaporizzatore di acqua calda

Da oltre 50 anni promotori della cultura dell’igiene intima

– L’evoluzione al servizio della pulizia, del comfort e dell’efficienza per un utilizzo confortevole della toilette –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–The Japan Sanitary Equipment Industry Association, organizzazione composta da aziende giapponesi impegnate nella produzione di toilette (Sede centrale: Nagoya, Aichi, Giappone; Presidente: Noriaki Kiyota [Presidente e legale rappresentante di TOTO Ltd.], di seguito “l’Associazione”) è orgogliosa di annunciare di avere raggiunto la quota di 100 milioni di spedizioni per i sedili per toilette con vaporizzatore di acqua calda da quando il settore iniziò le statistiche di tracciamento (1987) a giugno 2022.





Il percorso verso i 100 milioni di pezzi

L’inizio dell’importazione e della vendita in Giappone nel 1964 di toilette e sedili per toilette con funzione di irrorazione di acqua calda innescò grandi cambiamenti per quanto riguarda l’igiene intima nelle toilette giapponesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni di contatto per domande



The Japan Sanitary Equipment Industry Association, Sede di Tokyo



5F Kokuho 21, 2-29 Ichigaya Tamachi, Shinjuku-ku, Tokyo



Sito web: http://www.sanitary-net.com/global/

E-mail: mail@sanitary-net.com