Riassunto: Spot by NetApp annuncia una soluzione per la sicurezza continua per le infrastrutture cloud

Spot Security identifica e valuta i rischi che possono compromettere la sicurezza generale nel cloud per aiutare i team SecOps e CloudOps a garantire la sicurezza e la conformità in via continuativa negli ambienti cloud

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), prestigiosa società di portata globale impegnata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha annunciato oggi la disponibilità generale di Spot Security. Pensata per il cloud, Spot Security è una soluzione per la valutazione e l’analisi continua dello stato di sicurezza per gli ambienti cloud. Spot Security consente ai team DevOps e SecOps di collaborare facilmente per identificare eventuali configurazioni errate, ridurre l’esposizione al rischio di potenziali attacchi e garantire la conformità.

La tecnologia agentless di Spot Security analizza le relazioni tra le risorse cloud per fornire un elevato livello di visibilità e interventi prioritari determinando automaticamente l’esposizione potenziale di ciascuna risorsa cloud e rilevando minacce alla sicurezza critiche in base al potenziale impatto sull’organizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

