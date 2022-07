Riassunto: Spoke sceglie la soluzione T IoT di T-Mobile e Deutsche Telekom per pedalare in sicurezza

Con T IoT, Spoke punta a migliorare la consapevolezza di ciclisti, motociclisti e automobilisti sulle strade del mondo

La notizia: Spoke utilizzerà la soluzione T IoT di T-Mobile for Business e Deutsche Telekom per connettere e gestire Spokeware, l’esclusivo sistema hardware e software in grado di connettere in modo digitale ciclisti, motociclisti e automobilisti per migliorare la consapevolezza e la sicurezza sulla strada.





Perché è importante: Ciclisti, motociclisti e automobilisti sono più sicuri sulla strada quando sono più consapevoli dell’ambiente circostante. La tecnologia emergente di Spoke dotata di connettività T IoT punta a fornire una maggiore sicurezza ottimizzando la consapevolezza in strada nell’era del 5G.

A chi interessa: Costruttori di biciclette, motociclette e automobili che desiderano rendere le strade più sicure.

BELLEVUE, Washington, e BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS) e Deutsche Telekom (NASDAQ: DTEGY) hanno annunciato in data odierna che Spoke, una piattaforma di mobilità per la sicurezza, la connettività ed esperienze più ricche per chi guida, utilizzerà la soluzione T IoT per assistere ciclisti, motociclisti e automobilisti a condividere la strada in modo più sicuro.

