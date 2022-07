Riassunto: SoSafe nomina come CFO Felix Fichtl, ex alto dirigente di Smartly.io e leader SaaS, per proseguire con la recente crescita dell’azienda

Felix Fichtl entra a far parte della società leader nella consapevolezza sulla sicurezza informatica SoSafe in qualità di CFO, dopo una precedente esperienza maturata presso Smartly.io, colosso mondiale della pubblicità sui social

Fichtl apporta oltre un decennio di esperienza nella creazione e sviluppo di organizzazioni finanziarie in tutto il comparto SaaS

Svolgerà un ruolo essenziale nell’aiutare SoSafe a sfruttare la recente crescita e a imporsi ulteriormente a livello internazionale, con progetti di arrivare a una posizione dominante sul mercato globale

COLONIA, Germania–(BUSINESS WIRE)–SoSafe, fornitore leader di soluzioni per la consapevolezza in materia di cyber security, ha scelto come nuovo CFO Felix Fichtl, ex alto dirigente di Smartly.io ed esperto nel settore SaaS.

