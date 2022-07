Riassunto: Soracom collabora con IDEMIA per l’offerta di una eSIM ottimizzata per l’IoT

La soluzione congiunta abbina la tecnologia eSIM all’avanguardia di IDEMIA alla piattaforma per la connettività IoT cloud-nativa di Soracom

SEATTLE e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Soracom, Inc., fornitore di portata globale di soluzioni avanzate per la connettività IoT, ha annunciato oggi una collaborazione con IDEMIA, azienda leader nello sviluppo di tecnologie per la gestione delle identità, per offrire alle aziende, comprese le piccole e medie imprese, nel Nord America e in Europa capacità potenziate in termini di schede a circuito integrato universale incorporate (embedded universal integrated circuit card, eUICC) basate sulla tecnologia DAKOTA SMART per eSIM ottimizzate per l’IoT di IDEMIA. Si tratta della prima implementazione della tecnologia DAKOTA SMART negli Stati Uniti.

Questa eSIM, dotata della certificazione GSMA, è stata progettata appositamente in risposta ai requisiti dei dispositivi IoT, anche quelli a basso costo con memoria, alimentazione e capacità di elaborazione estremamente limitate.

