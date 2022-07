Riassunto: Si è conclusa l’acquisizione di Quentic da parte di AMCS

LIMERICK, Irlanda e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–La vendita di Quentic GmbH ad AMCS Group è stata approvata dalle autorità normative tedesche. La transazione si è conclusa e Quentic farà parte di AMCS nel luglio 2022.

AMCS, il fornitore leader globale di software integrato e tecnologia dei veicoli per i settori ambientale, dei servizi, dei rifiuti, del riciclaggio e delle risorse e Quentic, uno dei principali fornitori di soluzioni Software as a Service per la gestione di EHSQ e ESG, hanno annunciato l’acquisizione di Quentic da parte di AMCS il 12 maggio 2022. Poiché le autorità normative hanno ora approvato la transazione, l’acquisizione del fornitore di software per la sicurezza sul lavoro, l’ambiente, la sostenibilità e la gestione della qualità con sede a Berlino è entrata in vigore il 30 giugno 2022.

