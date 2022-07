Riassunto: Shippeo presenta un programma di riconoscimento dei trasportatori congiuntamente ad una migliore esperienza di onboarding automatizzato

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Shippeo, fornitore leader di soluzioni per la visibilità dei trasporti globali e multimodali, ha lanciato un nuovo programma che riconosce e premia i trasportatori che supportano la visibilità della supply chain. Questo annuncio si unisce ad una serie di miglioramenti legati alll’onboarding automatizzato dei trasportatori, che ora offre un nuovo processo, il più rapido e semplice del mercato delle piattaforme di visibilità.

“ Oltre 150.000 trasportatori sono già connessi alla rete di visibilità multimodale di Shippeo e inviano dati di qualità elevata e in tempo reale sulle spedizioni , alle aziende clienti e ai fornitori di servizi di trasporti e di logistica in tutto il mondo”, è stato il commento di Alexandru Mihailenco, responsabile del segmento Carrier Network. “ Dagli inizi del 2020 la visibilità in tempo reale sui trasporti della filiera è diventata sempre più richiesta dalle aziende”.

