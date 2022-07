Riassunto: Sevan ottiene il titolo di luogo di lavoro esemplare (Great Place to Work®) per il nono anno consecutivo

DOWNERS GROVE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Per il nono anno consecutivo negli Stati Uniti e per la prima volta nel Regno Unito, a Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) è stato attribuito il titolo di luogo esemplare di lavoro, o Great Place to Work®.

Sevan, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative per la gestione dei programmi pensate per clienti con più sedi, ha ricevuto le certificazioni di rinomanza mondiale sulla scia dei risultati ottenuti da un sondaggio condotto nell’intera azienda. Il feedback ricevuto evidenzia le eccellenti esperienze vissute dai collaboratori.

“È un privilegio aver ricevuto nuovamente la certificazione di luogo esemplare di lavoro negli Stati Uniti ed è entusiasmante che Sevan sia ora certificata come tale anche nel Regno Unito”, ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato Jim Evans.

