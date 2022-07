Riassunto: Servify ottiene la certificazione SOC 2 Tipo II

L’azienda rafforza il proprio impegno verso la conformità e la sicurezza dei dati

MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Servify, una piattaforma globale per la gestione del ciclo di vita dei prodotti, ha ottenuto la certificazione riconosciuta a livello internazionale Controlli di sistema e dell’organizzazione 2 (System and Organization Controls 2, SOC 2) Tipo II. Tale conseguimento conferma l’impegno di Servify nell’attenersi agli standard più rigorosi in materia di conformità e sicurezza dei dati

La certificazione SOC 2 Tipo II, sviluppata dall’Istituto americano dei dottori commercialisti e dei revisori contabili (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA), è stata rilasciata a Servify in seguito all’accertamento dell’esistenza presso l’azienda di controlli interni che sono stati configurati e implementati in modo tale da soddisfare i requisiti per la conformità ai principi di sicurezza sanciti dallo standard Principi per servizi affidabili e criteri per la sicurezza (Trust Services Principles and Criteria for Security).

