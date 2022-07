Riassunto: Sage-ONF lancia un’innovativa pelle sintetica in silicone per interni auto per la mobilità del futuro

SHANGHAI–(BUSINESS WIRE)–Sage-ONF, un fornitore con 29 anni di esperienza nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di pelle sintetica, ha avviato la produzione in serie di una pelle sintetica in silicone. Lo stabilimento Sage-ONF ha iniziato a produrre la pelle sintetica in silicone a Shanghai, Cina.

La pelle sintetica in silicone, lanciata in risposta alla domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti più sostenibili, rafforza ulteriormente il retaggio di sostenibilità di Sage-ONF proponendo una soluzione innovativa non a base di carbonio e priva di petrolati per la realizzazione di interni auto adatti alla mobilità moderna. In linea con i principi di innovazione costante e di implementazione di prassi commerciali rispettose dell’ambiente rigorosamente osservati dall’azienda, la produzione di questo nuovo materiale non prevede l’uso di N,N-dimetilformammide (N,N-dimethylformamide, DMF) e plastificanti.

“Attingendo alla totalità delle competenze chiave di Sage-ONF, siamo riusciti a colmare il divario tra le aspettative dei consumatori e le capacità del settore di fornire alternative che siano rispettose dell’ambiente e, al tempo stesso, sostengano il benessere degli animali in tutto il mondo” ha affermato Robbie Lv, direttore generale presso Sage-ONF.

Sage-ONF vanta ben 74 anni di esperienza nel settore degli interni auto, nonché una comprensione approfondita delle tendenze culturali e delle preferenze in termini di design per offrire un lusso ineguagliato e il comfort sensoriale che i consumatori esigono per i loro interni auto.

